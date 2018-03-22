DHA YURT - Antalya'ya şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen sözleşmeli er Muhittin Talha Çalışkan'ın (22) Antalya'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin cenazesi, yarın Burdur'da toprağa verilecek.

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerden sözleşmeli er Muhittin Talha Çalışkan'ın Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan ailesine şehadet haberi, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Antalya Merkez Komutanı Albay Haklan Eroğlu, Kepez İlçe Emniyet Müdürü Murat Baz tarafından sağlık görevlileri eşliğinde verildi.

Çamlıbel Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Melike, kardeşleri lise öğrencileri Rumeysa ve Baha gözyaşı döktü. Şehadet haberini alan ailenin yakınları ve komşuları da şehidin evine geldi. Belediye ekipleri tarafından şehidin evine ve oturduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu.

DUVARA TERTİBİNİ YAZDI

1.5 yıldır sözleşmeli er olan Muhittin Talha Çalışkan'ın, vatani görevini yapmadan önce evinin bahçe duvarına adının baş harfleriyle birlikte '96/2 MTÇ' yazdığı görüldü. Aslen Burdur Bucaklı olan ve Antalya'da oturan şehidin babası Arif Çalışkan'ın, 5 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

ŞEHİDİN PAYLAŞIMI

Şehit Çalışkan sosyal medyadaki hesabında yaptığı bir paylaşımda ise 'Futbolcu milli takımdan çıkar son dakika olur, asker vatan için ölür altyazı olur' ifadelerine yer verdi. Bu gece Antalya'ya getirilecek şehidin cenazesi, yarın memleketi Burdur'un Bucak ilçesindeki Hacısarılar Şehitliği'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Askeri ve sivil araçlar görüntüleri

- Askerlerden görüntü

- Sağlık ekipleri görüntü

- Vatandaşlar görüntü

- Taziye çadırı kurulması

- Ağlayan vatandaş görüntüsü

- Ev dış plan

- Mahalle sakinlerinin gelişi

- Duvardaki 96/2 MTÇ yazısı

252 MB /// 02.18

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()