DHA YURT - Antalya Festival Çarşısı'ndaki yangında 100 işyeri kül oldu (2) - yeniden



ANTALYA'nın merkez Muratpaşa İlçesi'nde 375 esnafın 540 işyerinin bulunduğu Festival Çarşısı'nda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında yaklaşık 100 işyeri kül oldu.

Meydan Kavağı Mahallesi Aspendos Bulvarı'nda yer alan Festival Çarşısı'nda saat 11.00 sıralarında yangın başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs depolama yanında bulunan Festival Çarşısı'ndaki bir dükkanın elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı tahmin edilen yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yayılan duman şehrin birçok noktasında görüldü. Yangın, 17 itfaiye aracıyla müdahaleye rağmen rüzgarın da etkisiyle kısa sürede genişledi. Bazı esnaf yanan işyerinden dolayı gözyaşlarını tutamadı. Söndürme çalışmalarına, çarşı esnafı da destek verdi. Yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabildi.

100 İŞYERİ KÜL OLDU

Festival Çarşısı Halk Pazarı Dernek Başkanı Muzaffer Canoğlu, yangında her biri 20-25 metrekare, çoğunluğu depo olarak kullanılan 100 işyerinin zarar gördüğünü söyledi. Canoğlu, esnaf olarak 11 yıldır acı bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Ekonomik krizden dolayı iş yapamayan esnaf zaten ayakta zor duruyordu. Turist gelmediği için de yavaş yavaş dükkanlarını boşaltıyorlardı. Bir çok işyeri depo olarak kullanılıyordu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yıl sonunda esnafın eski Doğu Garajı'ndaki yerine taşınacağını söylemişti" dedi.

Çarşıda 375 esnafın 540 işyeri olduğunu belirten Muzaffer Canoğlu, maddi hasarın büyük olduğunu, şu an için bir rakam söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.

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Haber-Kamera: Süleyman EKİN- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () -

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