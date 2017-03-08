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DHA YURT - Antalya'daki 3'lü zirveden yeni fotoğraflar (2)

ABD GENELKURMAY BAŞKANI ANTALYA'DAN AYRILDI Antalya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un katılımıyla düzenlenen...

DHA YURT - Antalya'daki 3'lü zirveden yeni fotoğraflar (2)

ABD GENELKURMAY BAŞKANI ANTALYA'DAN AYRILDI

Antalya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un katılımıyla düzenlenen üçlü zirve, bugün yapılan ikili görüşmeyle tamamlandı. Suriye ve Irak'ta sürdürülen operasyonların ele alındığı üçlü zirvenin ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov dün saat 21.30'da kentten ayrılırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, gerçekleştirdikleri ikili görüşmede olası Rakka operasyonunu görüştü.

Basın kapalı toplantıdan sonra ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde saat 13.30 sıralarında zırhlı araçla zirvenin yapıldığı otelden ayrılarak Antalya Havalimanı'na gitti. Havayoluyla Antalya'dan ayrılan Orgeneral Joseph Dunford'un nereye gittiği konusunda açıklama yapılmadı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kendisine eşlik eden askeri yetkililer ise halen otelde konaklıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eskort eşliğinde askeri araçların otelden çıkışı

Otel önünde önlem alan polislerin görüntüsü

Otel giriş güvenlikten görüntü

Otelden görüntü

Detaylar

HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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