DHA YURT - Antalya'da TOKİ konutlarında patlama meydana geldi

ANTALYA'daki TOKİ konutlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, bir kişinin öldüğü belirtildi.

Döşemealtı İlçesi Çıplaklı Mahallesi'ndeki TOKİ konutları CY7 Blok'ta 5 katlı binanın 4'üncü katındaki patlama, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Patlama nedeniyle dairenin camları kırılırken, olayda bir kişinin öldüğü kaydedildi. Patlama sonrasında olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Binadan görüntü

-Kırılan camları

-Olay yerindkei ekipler

-Ceset parçaları

Haber-Kamera. Alparslan ÇINAR / ANTALYA,()