DHA YURT: ANTALYA'DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK (EK)

ÖLEN 2 İŞÇİ DE ZONGULDAKLI

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde kömür ocağında metan gazı sıkışması sonucu yaşamını yitiren işçiler 39 yaşındaki Levent Korkmaz ile 36 yaşındaki Esen Çavuş'un, Zonguldaklı oldukları belirlendi. Korkmaz'ın emekliliğine 3 ay kaldığı, asıl mesleği aşçılık olan Çavuş'un da erken emekli olabilmek için madende çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

2 ORTAK VE İŞLETME MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Antalya Kemer'de metan gazı kaçağı sonucu 2 işçinin ölümüne yol açan kömür ocağının ortakları Muhammet Murat Bal ve Ramazan Bal ile işletme müdürü Salih Akça, gözaltına alındı. 3 kişi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gözaltında tutuluyor.

Kemer'in Ovacık Mahallesi'nde 'Balyak- Balyak Madencilik Ltd. Şti.' adlı firma tarafından 2015 yılından beri işletilen kömür ocağında dün saat 19.43 sıralarında yoğun metan sıkışması meydana geldi. İşçilerden Levent Korkmaz ile Esen Çavuş madende 830 metrede mahsur kalırken, gazdan etkilenen işçilerden Ersin Akkuş (36), Hüseyin Durmuş (19), Feyzettin Bayramoğlu (26), Özgür Arık (44), Kadir Özbek (24) ve Ömer Erden (28) çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Madende mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için ocağa giren 8 işçi de gazdan etkilenince, güçlükle dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 işçinin kurtarılması için Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) da 7 kişilik kurtarma ekibi yola çıktı. TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü Tahlisiye İstasyonu'nda hazırlıklarını tamamlayan 1'i mühendis, 6'sı maden işçisi 7 kişilik ekip, kurtarma çalışmalarında kullanacakları malzeme ve ekipmanlarla Zonguldak'tan hareket etti. Ekip, Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'ndeki Zonguldak Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağıyla Antalya'ya ulaşıp kurtarma çalışmalarına katıldı.

2 MADENCİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Kurtarma ekibi, saat 03.00 sıralarında 830 metrede mahsur kalan işçilerden Levent Korkmaz'ın, saat 03.15'te ise Esen Çavuş'un cansız bedenine ulaştı. Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Levent Korkmaz ve Esen Çavuş'un cenazeleri, incelemeden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

VALİ KARALOĞLU: YARDIM ÇAĞRISI 19.43'TE

Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Vali Münir Karaloğlu, madendeki kazanın saat 19.43'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiğini söyledi. Çağrı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerinin bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladığını kaydeden Vali Karaloğlu, "Maden ocağının kendi ekipleri de çalışmaya başladı. İki arkadaşımızın maalesef cesetleri tünelden çıkartılarak morga gönderildi. Göçük, patlama yok ama yoğun gaz sızıntısı var. Arkadaşların gazdan etkilenerek öldüğünü düşünüyoruz. Kesin sonuçlar otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. Etraflıca savcılığımız, jandarma soruşturacak. Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü olayı inceleyecek" dedi.

Vardiyada toplam 14 işçinin çalıştığını, bunlardan 10'unun olay meydana geldiğinde tünelde olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, "Şu anda edindiğimiz bilgiler bunlar. Ama soruşturma sonucu ne olur bilemem. Bu tünel yatay, aşağıya doğru değil. 830 metrede arkadaşlara ulaşıldı" diye konuştu.

Toplam 70 kişinin çalıştığı madene giriş, jandarma tarafından güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Madende çalışan işçiler, yatakhane ve yemekhanede vakit geçirmeye çalışıyor. Madencilerin bir bölümü de sabah saatlerinde, mesai arkadaşlarının ölüm haberini ekran başında üzgün bakışlarla takip etti.

ÖLEN 2 İŞÇİ DE ZONGULDAKLI

Metan gazı zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren işçiler Levent Korkmaz ile Esen Çavuş'un Zonguldaklı oldukları ortaya çıktı. 1.5- 2 aydır madende çalışan Levent Korkmaz'ın, emekliliğine de 3 ay kaldığı kaydedildi. 3 yıllık evli Esen Çavuş'un ise 15 yıl otelde aşçılık yaptığı, erken emeklilik için madende çalışmaya başladığı belirtildi. 1.5 yıldır bu madende çalışan Çavuş'un, madende aşçı olmadığı zamanlarda mesai arkadaşlarına yemek yaptığı kaydedildi. Madenin girişinde yer alan 'Bu işletmede 1120 gündür işgücü kayıplı kaza yaşanmamıştır' yazılı tabela da dikkati çekti.

2 ORTAK VE İŞLETME MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Antalya Kemer'de metan gazı kaçağı sonucu 2 işçinin ölümüne yol açan kömür ocağının ortakları Muhammet Murat Bal ve Ramazan Bal ile işletme müdürü Salih Akça, gözaltına alındı. 3 kişi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı’nda gözaltında tutuluyor.

Görüntü Dökümü

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Bilgilendirme panosundan görüntü

Yerde duran baretlerden görüntü

Ocağın genel görüntüsü

Temizlik yapan personelin görüntüsü

Ocağın girişinden görüntü

Kömürlerden görüntü

Detaylar

214 mb -- 03.09

Haber: Tolga YILDIRIM- Bülent TATOĞULLARIKamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

Görüntü Dökümü

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-Serap Çavuş'un ağlaması

-Ailesinin sakinleştirilmeye çalışması

-Adli tıp dış plan görüntü

-Esen Çavuş opak

-Detaylar

'271 MB -4 DK 26 SN'

Kamera Erol AKKIR/ANTALYA,()