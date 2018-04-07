DHA YURT - Antalya'da bir grup asker zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı

ANTALYA'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda asker hastanede tedaviye alındı. Yemekten zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde durulan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya'da akşam saatlerinde kent merkezindeki farklı birliklerde görevli çok sayıda asker yüksek ateş ve ishal şikayetiyle revirlere başvurdu. Birlikler içerisindeki revirlerde yer kalmayınca askerlerden bazıları Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye, üst rütbeli görevlilerin refakatinde sevk edilen askerler tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan bir grup asker ise birliklerine gönderildi.

Farklı birliklerdeki askerlerin şikayetlerinin benzer olmasından yola çıkan sağlık görevlileri gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde dururken, askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan askerlerin sayısıyla ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

- Askeri araçlar görüntü

- Hastane dış plan

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA-)

