DHA YURT - Annelerinin kapıyı kilitleyip gittiği evde çıkan yangında 2 kardeş öldü

KÜTAHYA'da annelerinin kapıyı üzerlerinden kilitleyip temizlik işine gittiği bir 6 diğeri 3 yaşında olan 2 kardeşin kaldığı evde yangın çıktı. Yangında 2 kardeş öldü.

Olay saat 11.00 sıralarında Börekçiler Mahallesi Üçler Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı birinci katında oturan ve eşinden ayrı yaşadığı belirtilen 28 yaşındaki Döndü Yenilmez oğulları 6 yaşındaki Berat ve 3 yaşındaki Berkay'ın üzerlerinden kapıyı kilitleyip gündelik temizlik işi için evden ayrıldı. 2 kardeşin kaldığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken olay yerine gelen anne Döndü Yenilmez sinir krizleri geçirdi. Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri evde 2 kardeşin cesedini buldu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ /KÜTAHYA,()-

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