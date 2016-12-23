DHA YURT - Ankara'ya yürüyen KESK üyeleri ile polis arasında arbede çıktı

KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yöneticileri ve üyeleri iş akitleri feshedilen 2 bin 77 üyeleri için İstanbul'dan Ankara'ya yürürken, İzmit'te yürüyüşe izin verilmedi. KESK üyeleri ile polis arasında sendika binası önünde arbede yaşandı.

İş akitleri feshedilen 2 bin 77 üyeleri için önceki gün İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen KESK Eş Genel Başkanları Lami Özgen ve Şaziye Köse'nin yanı sıra 100'e yakın KESK üyesi dün akşam saatlerinde İzmit'e ulaştı. Bugün Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi önünde KESK üyeleri "İşimi ekmeğimi geri istiyorum. İhraçlarınıza, açığa almalarınıza, baskılarınıza teslim olmayacağız" yazılı pankart açtı. Önlükleri ve pankartla yürümek isteyen KESK üyelerine polis önlükleri çıkarıp, pankartı bıraktıkları taktirde otobüslerinin bulunduğu yere gitmelerine izin vereceklerini söyledi. Slogan atıp yürümek isteyen KESK üyeleri ile polis arasında sendika binası önünde arbede yaşandı. KESK üyeleri daha sonra Eğitim-Sen Kocaeli Şube binasına girerken, yürüyüş için görüşmelerde bulunuldu. Polis sendika binasının önünde bekleyişini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ile KESK üyeleri arasındaki arbede

-KESK üyelerinin Eğitim-Sen binasına girmesi

-Çevik Kuvvet ekiplerinden detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN / KOCAELİ ()

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