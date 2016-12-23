DHA YURT - Ankara'ya yürüyen KESK üyeleri ile polis arasında arbede çıktı (2)

Ankara'ya yürüyen KESK üyeleri ile polis arasında arbede çıktı (2)
YÜRÜYÜŞLERİNE İZİN VERİLDİ
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yöneticileri ve polis arasında yapılan görüşmelerin ardından polis, sendika üyelerinin önlükleriyle otobüslere yürümesine izin verildi. Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi binasından çıkan KESK üyeleri sessizci D-100 Karayolu kenarında bekleyen otobüslere doğru polis eşliğinde yürüdü. Otobüsler polis eskortu eşliğinde Ankara istikametine doğru yola çıktı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Polis eşliğinde otobüslere yürüyen KESK üyeleri
Haber-Kamera: KOCAELİ ()
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