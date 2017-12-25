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DHA YURT - Ankara'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde kazara el bombası patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun (23) Ankara'daki baba evine ateş düştü. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna...

DHA YURT - Ankara'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde kazara el bombası patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun (23) Ankara'daki baba evine ateş düştü. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna bağlı Gediktepe Üs Bölgesinde kazara el bombası patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Muratoğlu'nun acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Şener (46) anne Nurten (42) ve kardeşleri Deniz (20) ile Hatice (16) Muratoğlu gözyaşlarına boğuldu. Şehit Muratoğlu'nun evinin bulunduğu Kamil Kadın Apartmanı ve cadde Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Ankara Büyükşehir Belediye ve Altındağ Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu. Muratoğlu'nun cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda şehitliğe defnedileceği belirtildi. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-ANKARA()

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