Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişyi katleden terörist suçunu kabul etti
"Renia saldırısının DEAŞ adına yapıldığı...
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı
Vali, Raina operasyonunu açıklıyor CANLI
İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik
Soylu ve Türk polisine sosyal...

DHA YURT - Ankara'da doğalgaz patlaması (2)

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 YARALI Ankara'nın Çankaya ilçesi Küçükesat semti, Başçavuş sokak'ta bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında, 3 katlı apartmanın sağ tarafının 2 katı, çatısıyla birlikte tamamen çöktü. İlk belirlemelere...

DHA YURT - Ankara'da doğalgaz patlaması (2)

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 YARALI

Ankara'nın Çankaya ilçesi Küçükesat semti, Başçavuş sokak'ta bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında, 3 katlı apartmanın sağ tarafının 2 katı, çatısıyla birlikte tamamen çöktü. İlk belirlemelere göre 3 yaralı olduğu belirtildi. Olay yerine kısa sürede ambulans, polis, itfaiye ekipleri geldi. Polis bölgede güvenlik önlemleri aldı. Çevredeki görgü tanıkları, ''Bir anda deprem oluyor sandık. sarsıntının ardından korkunç bir patlama sesi geldi. Biz de ne olduğunu anlamadık. Korkuyla evlerimizden dışarı çıktık'' şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55