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DHA YURT - Ankara'da 2 DEAŞ'lı terörist ölü ele geçirildi

ANKARA'nın Etimesgut ilçesi'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi 2 terörist öldürüldü. Ankara polisi İstanbul'da gözaltına alınan bir DEAŞ'lı...

DHA YURT - Ankara'da 2 DEAŞ'lı terörist ölü ele geçirildi

ANKARA'nın Etimesgut ilçesi'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen terör örgütü DEAŞ üyesi 2 terörist öldürüldü.

Ankara polisi İstanbul'da gözaltına alınan bir DEAŞ'lı teröristin verdiği ifadeler sonrası, 2 DEAŞ'lı teröristin Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi TOKİ konutları'nda bulunduğunu tespit etti. Ekipler bunun üzerine sabaha karşı mahalleye gitti. 6 katlı apartmanın 5'inci katında bulunan eve özel hareket polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Evin kapısı kırılarak düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 erkek terörist etkisiz hale getirildi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen teröristlerin kaldığı evde silahlar ile patlayıcılar ele geçirildi. Operasyon yapılan evde polisin çalışması sürerken, 2 DEAŞ'lı teröristin kaldıkları evi bir süre önce kiraladıkları öğrenildi. Ayrıca operasyon yapılan evin altında yaşayan bir aile ise pencereye Türk bayrağı astı. Teröristlerin cesetleri Ankara Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla Sincan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin evdeki incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Operasyon yapılan binadan

-Polis ekiplerinden görüntü

-Cesetlerin araca konması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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