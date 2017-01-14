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DHA YURT - Andırın'da karda mahsur kalan işçiler kurtarıldılar

KAHRAMANMRAŞ'ın Andırın İlçesi'nde çalışırken kar nedeniyle mahsur kalan GSM operatörünün 3 kişilik arıza ekibi, 2 saatlik çalışmayla ardından donmaktan kurtarıldı. Dün saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Çokak Mahallesi'ndeki...

DHA YURT - Andırın'da karda mahsur kalan işçiler kurtarıldılar

KAHRAMANMRAŞ'ın Andırın İlçesi'nde çalışırken kar nedeniyle mahsur kalan GSM operatörünün 3 kişilik arıza ekibi, 2 saatlik çalışmayla ardından donmaktan kurtarıldı.

Dün saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Çokak Mahallesi'ndeki baz istasyonunda meydana gelen arızayı gidermek için yola çıkan bir GSM şirketinin 3 kişilik arıza ekibi, bir süre kar nedeniyle araçtan inip yürümeye başladı. Ancak kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede baz istasyonuna ulaşamayan ekipler geri dönmek istedi. Geri de dönemeyen 3 kişi jandarmadan yardım istedi. Yaklaşık 6 saat mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için Kahramanmaraş Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), Andırın Belediyesi ve jandarma tarafından çalışma başlatıldı. 2 saat süren çalışmalar sonunda ekipler 3 kişiyi mahsur kaldıkları bölgeden kurtardı. Mahalle kahvesine getirilen arıza ekibi, sobanın yanına oturup ikram edilen sıcak çayla ısınmaya çalıştı.

Andırın Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Önsel, 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Arıza ekibimizi yaklaşık 2 saatlik uğraşın ardından donmak üzereyken kurtardık. Kendilerine geçmiş olsun diyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araçların gelişi

- Mahur kalanların ve ekiplerin araçtan inmeleri

- Hasan Önsel'in konuşması

- Ekiplerin kahvehanede oturması

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ ()

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