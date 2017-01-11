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DHA YURT; ANAMUR’U HORTUM VURDU

Mersin’in Anamur İlçesinde meydana gelen hortum büyük zarara neden oldu. Denizden gelerek Anamurim antik kenti üzerinden karaya giren hortum, önüne kattığı muz seralarını yerle bir etti, ağaçları yerinden söktü. Dün akşam saatlerinde...

DHA YURT; ANAMUR’U HORTUM VURDU

Mersin’in Anamur İlçesinde meydana gelen hortum büyük zarara neden oldu. Denizden gelerek Anamurim antik kenti üzerinden karaya giren hortum, önüne kattığı muz seralarını yerle bir etti, ağaçları yerinden söktü. Dün akşam saatlerinde meydana gelen hortumun oluşturduğu zarar sabah günün ağarması ile kendisini gösterdi. Ak Parti İlçe Başkanı M.Feyzullah Yılmaz, bölgeyi gezerek zarar gören üreticileri ziyaret etti. Zararlarının büyük olduğunu kaydeden üreticiler, bir an önce gerekli tespitlerin yapılarak zararlarının devlet tarafından kısmen veya tamamen karşılanmasını istediler. İlçe Başkanı Yılmaz ise, zararın tespit edilmesiyle rapor halinde ilgili bakanlığa bildireceklerini ve gerekli desteği almaya çalışacaklarını söyledi. İlçe Tarım Müdürü Niyazi Sarıoğlu ise, kesin zararın belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü, ilk belirlemelere göre, 400 dönümün üzerinde muz serasının içindeki ürünlerle birlikte yerle bir olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel

- Seraların genel ve detay görüntüleri

- Vatandaşlar seraların yanında beklerken

- Sera içerisinde gezen vatandaşlar

- Röportajlar

- Vatandaş muzlarını seralardan çıkarırken

- Yıkılan seralar

Haber - Kamera : Mithat ÜNAL / ANAMUR(Mersin), ()

 

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