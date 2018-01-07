DHA YURT - Anadolu yaban koyunlarının sayıları gün geçtikçe artıyor

Her yıl düzenli bir şekilde sayımları yapılan koyunların, 2017 yılı sayımlarında ilk kez drone'dan faydalanıldı

Anadolu yaban koyunu avlamanın cezası 78 bin lira

Endemik bir tür olan Anadolu Yaban Koyunları Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından koruma altında tutuluyor. Gün geçtikçe ülkemizdeki popülasyonlarını artıran bu endemik türün düzenli olarak her yıl yapılan envanter çalışmalarında ilk kez drone'dan faydalanıldı.

Anadolu tarihi, coğrafyası, tabiatı ve üzerindeki yaban hayatıyla son derece zengin ve renkli bir yapıya sahip olup, ülkemizin simgesel bir hayvan türü olan Anadolu Yaban Koyunu bu zenginliğin bir parçasını oluşturuyor. Dünyada sadece ülkemizde bulunan Anadolu Yaban Koyunu üzerindeki olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak, sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi anlayışıyla bu tür geleceğe taşınıyor.

ÜLKEMİZDE ÜRETİM ÇALIŞMALARI İÇİN 3 MERKEZ BULUNUYOR

Anadolu yaban koyunlarının son kaldığı yer olan Konya-Bozdağ'da bulunan 3.500 hektarlık üretme merkezinde 2017 envanter çalışmalarına göre yaklaşık 550 adet yaban koyunu bulunuyor. Ülkemizde bu merkezin yanında, Ankara Nallıhan ve Afyonkarahisar'da olmak üzere 2 ayrı merkezde daha üretim çalışmaları yapılıyor. Konya-Bozdağ'dan nakledilen bireyler ile kurulan Ankara-Nallıhan Üretme Merkezinde yaklaşık 50 ve Afyonkarahisar- Şuhut Üretme Merkezinde ise yine yaklaşık 30 adet yaban koyunu ile yetiştirme çalışmaları sürdürülüyor. Bu merkezlerde üretilen yaban koyunları uygun alanlarda tabiata bırakılarak türün neslinin devam ettirilmesi sağlanıyor.

ENVANTER ÇALIŞMALARINDA UÇAN GÖZLER OLDUKÇA FAYDALI OLDU

En önemli endemik memeli türü olan Anadolu yaban koyunlarının 2017 yılında yapılan envanter çalışmalarında ise ilk kez uçan gözlerden faydalanıldı. Yaban hayatının korunması bakımından teknolojinin bütün imkanlarını kullanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, sayım çalışmalarında da bu olanakları kullandı. Konya Bozdağ'daki bu koyunların yaşadığı alanın genişliği düşünüldüğünde uçan gözler, sayımlar konusunda oldukça faydalı oldu ve zaman kaybının yaşanmasını önledi.

MERKEZLERDE ÜRETİLEN KOYUNLAR ESKİ YAŞAM ALANLARINA BIRAKILIYOR

Biyolojik zenginliğimizin korunması ve sahip olunan yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilmesi maksadıyla bu üretme merkezlerinin kurulduğunu belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise “Bu üretme merkezleri sayesinde endemik olan bu türün neslini tehdit eden unsurları ortadan kaldırabiliyoruz. Ayrıca buralarda çoğalan bu endemik tür eski tabii yaşam alanlarına yeniden kazandırılıyor" dedi.

ANADOLU YABAN KOYUNU AVLAMANIN CEZASI 78 BİN LİRA

Vatandaşlara da bu endemik türe karşı daha hassas davranması ve zarar vermemesi hususunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yaban koyununu kaçak avlayanın veya zarar verenin 78 bin lira tazminat ile cezalandırılacağını sözlerine ekledi.

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