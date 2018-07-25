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DHA YURT - AMERİKALI RAHİP BRUNSON, EV HAPSİ KARARIYLA BUCA KIRIKLAR F TİPİ CEZAEVİ'NDEN ÇIKTI (2)

EVİNE GETİRİLDİ Terör örgütleri FETÖ, PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, 'ev hapsi' kararı üzerine tahliye edildiği Buca Kırıklar'daki İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden,...

DHA YURT - AMERİKALI RAHİP BRUNSON, EV HAPSİ KARARIYLA BUCA KIRIKLAR F TİPİ CEZAEVİ'NDEN ÇIKTI (2)

EVİNE GETİRİLDİ

Terör örgütleri FETÖ, PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, 'ev hapsi' kararı üzerine tahliye edildiği Buca Kırıklar'daki İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden, İzmir'in Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Brunson'ı eve getirilişi sırasında arkadaşları tezahüratlarla karşıladı. Apartmanda oturan komşuları da pencere ve balkonlardan izledi. Brunson'u görüntülemeye çalışan basın mensuplarından bir kameraman ise yere düşüp omzunu incitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un eve getirilmesinden görüntü

Haber: Davut CAN, Mustafa KÖPRÜLÜ-Kamera: Davut CAN /İZMİR, ()
 

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