DHA YURT - Amasya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 ölü

AMASYA'da kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün Amasya-Turhal karayolu Yeşilöz köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan bayram tatili için memleketleri Tokat'a gitmek için yola çıkanların içerisinde bulunduğu Bahattin Gedik (57) yönetimindeki 34 RLZ 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Bahattin Gedik ile yanındaki Rabia (20) ve Zehra Gedik (56), Ahmet (85) ve Fatma Al (70) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayı haber alıp olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Gedik ve Al ailesinin yakınlarını güvenlik güçleri sakinleştirmeye çalıştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yeri (fotoğraflar)

- Amasya Hastane önü (Arşiv)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, ()