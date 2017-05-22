DHA YURT - Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş yaralı

OSMANİYE'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, terör örgütü PKK üyeleriyle çıkan çatışmada bir jandarma özel hareket uzman çavuş yaralandı.
Suriye sınırı yakınındak Amanos Dağları'nda sürdürülen güvenlik tedbirleri kapsamında sabah saatlerinde terör örgütü üyeleriyle sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada yaralanan bir jandarma özel hareket uzman çavuş, askeri helikopterle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ağır yaralı olduğu belirtilen uzman çavuşun tedavisi devam ederken, çatışmanın yaşandığı yerde teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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- Hastane önünden genel görüntüler
Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()
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