Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Suriyelilerin gönderilmesini isteyen mahalleli eylem yaptı
Tehlikeli gerginlik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Yıldırım ve Obradovic'i telefonla arayarak kutladı
Erdoğan'dan Yıldırım'a şampiyonluk kutlaması
Ak Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür konuşması
Partili İlk Cumhurbaşkanı iş başında
Başbakan Yıldırım Genel Başkan sıfatıyla son kez konuştu
Başbakan Yıldırım Genel Başkan sıfatıyla...

DHA YURT - Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş yaralı

OSMANİYE'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, terör örgütü PKK üyeleriyle çıkan çatışmada bir jandarma özel hareket uzman çavuş yaralandı. Suriye sınırı yakınındak Amanos Dağları'nda sürdürülen güvenlik tedbirleri kapsamında...

DHA YURT - Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş yaralı

OSMANİYE'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, terör örgütü PKK üyeleriyle çıkan çatışmada bir jandarma özel hareket uzman çavuş yaralandı.

Suriye sınırı yakınındak Amanos Dağları'nda sürdürülen güvenlik tedbirleri kapsamında sabah saatlerinde terör örgütü üyeleriyle sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada yaralanan bir jandarma özel hareket uzman çavuş, askeri helikopterle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ağır yaralı olduğu belirtilen uzman çavuşun tedavisi devam ederken, çatışmanın yaşandığı yerde teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Hastane önünden genel görüntüler

Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

=======================================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246