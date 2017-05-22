DHA YURT - Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu (2) - Yeniden

OSMANİYE'de Amanos Dağları Yarpuz Yaylası'nda, terör örgütü PKK üyeleriyle çıkan çatışmada Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç, şehit oldu.

Amanos Dağları Aysekisi Bölgesi'nde bulunan bir taşocağına teröristlerce düzenlenen sabotaj sonrasında başlatılan operasyon kapsamında sabah saatlerinde teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada yaralanan ve askeri helikopterle Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülen Jandarma Özel Hareket Uzman Çavuş Hasan Sevinç yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Çatışmanın yaşandığı yerde teröristlerin yakalanması için operasyonlar devam ederken, şehidin memleketi Malatya ya da Adıyaman'da toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Hastane önünden genel görüntüler

Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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