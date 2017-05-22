DHA YURT - Amanoslarda çatışma : 1 uzman çavuş şehit (3)

ŞEHİT MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç için Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Osmaniye Valisi Kerem Al, CHP Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve İbrahim Özdiş, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Adana İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, askeri erkan, kent protokolü ve şehidin yakınları katıldı. Törende şehidin kızı 3 yaşındaki Asmin Ece hiç bir şeyden habersiz babasının fotoğrafını öperken eşi Seda Sevinç ise yardımla ayakta durabildi. Şehit Sevinç'in özgeçmişinin okunmasının ardından Adana İl Müftüsü Hasan Çınar dua etti. Törenin ardından şehidin cenazesi karayolu ile memleketi Malatya'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Osmaniye Valisi Kerem Al ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile diğer protokol üyelerinin görüntüsü

- Tören alanındaki askerlerden görüntü

- Şehidin kızını kucağında tören alanına getiren bir yakını

- Şehidin naaşının getirilmesi

- Şehidin kızının yakınının elini bırakarak tören alanına gitmeye çalışması

- Askerlerin şehidin naaşına selam durması

- Şehidin kızından detay görüntüler

- Şehidin naaşı ve törene katılanların görüntüsü

- Şehidin eşinin görüntüsü

- Kucağından kızı ile ağlarken görüntüsü

- Şehidin kızının yakasına babasının fotoğrafının takılması

- Şehidin kızının yakasındaki babasının fotoğrafını öpmesi

- El sallarken görüntüsü

- Şehidin naaşının cenaze aracına konulması

- Şehidin kızı ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın görüntüsü

- Şehidin naaşının cenaze aracında gidişi ve kızının el sallaması

- Cenaze aracının tören alanından çıkışı

SÜRE:03'58" BOYUT: 242 MB

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()