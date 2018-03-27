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DHA YURT- Amanos şehidi Uzman Çavuş törenle memleketine uğurlandı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan evli Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25), Adana'da düzenlenen törenle memleketi Samsun'a uğurlandı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş...

DHA YURT- Amanos şehidi Uzman Çavuş törenle memleketine uğurlandı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan evli Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25), Adana'da düzenlenen törenle memleketi Samsun'a uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur için Adana İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, CHP Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Onur Ertekin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ile şehidin operasyonda yer alan silah arkadaşları atıldı. Törende şehit için dualar okundu. Şehidin öz geçmişinin okunduğu törenin ardından, Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur'un cenazesi uçakla memleketi Samsun'a gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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- Şehit cenazesinin gelişi
- Şehit namazının kılınması
- Askeri erkan görüntüsü
- Şehit cenazesinin gidişi
- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:01'56"      BOYUT:117 MB
Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,()

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