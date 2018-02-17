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DHA YURT - Akhisar'da trafik kazası: 2 ölü

MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü İsmail Arı (50) ve motosiklette yolcu konumunda olan Recep Önemli (60) hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 20.30 sıralarında ilçe merkezi çıkışında...

DHA YURT - Akhisar'da trafik kazası: 2 ölü

MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü İsmail Arı (50) ve motosiklette yolcu konumunda olan Recep Önemli (60) hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında ilçe merkezi çıkışında meydana geldi. İzmir'den İstanbul istikametine giden Göksel Avcı yönetimindeki 35 CDT 49 plakalı otomobil ile aynı yöne giden İsmail Arı yönetimindeki 45 NK 568 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü İsmail Arı (50) ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Recep Önemli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ölenlerin cesetleri savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
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- Olay yerinden görüntü
- Kaza yapan araçlardan görüntü
- Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Barış GEZİCİ /AKHİSAR(Manisa),()

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