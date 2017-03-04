DHA YURT - Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Girit Adası açıklarında Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Girit Adası açıklarında saat 02.16'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin yanı sıra aynı bölgede; birincisi saat 01.56'da 2.5 diğeri ise 02.25'te 1.9 büyüklüğünde olmak üzere iki de artçı sarsıntı yaşantı.

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