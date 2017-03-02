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DHA YURT: AKÇAKALE'DE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale İlçesi'nde, güvenlik önlemleri kapsamında kamu kurumlarına çıkan yollar beton bariyerlerle kapatıldı.Terör örgütü YPG kontrolündeki Telabyad'a komşu Akçakale'de, güvenlik önlemli kapsamında...

DHA YURT: AKÇAKALE'DE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale İlçesi'nde, güvenlik önlemleri kapsamında kamu kurumlarına çıkan yollar beton bariyerlerle kapatıldı.Terör örgütü YPG kontrolündeki Telabyad'a komşu Akçakale'de, güvenlik önlemli kapsamında İstasyon Caddesi'nde bulunan kaymakamlık, Askerlik Şubesi ve belediye binalarına çıkan yollara beton bariyerler konuldu. Kaymakamlık konutu ile polis ve adliye personellerinin kaldığı lojmanların çevresindeki yolların da beton bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ilçedeki uygulamanın, bir süre devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- İlçe merkezindeki yollar

- Yollara konulan beton bariyerler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 194

 

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