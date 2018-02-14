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DHA YURT - Akaryakıt istasyonundaki silahlı soygun güvenlik kamerasında

BURSA'da, bir akaryakıt istasyonuna elinde silah, yüzünde kar maskesi ile gelen iki hırsız, kasadaki çalışanları darp ederek kasada bulunan 5 bin lira parayı alıp kayıplara karıştı. İstasyonda yaylım ateşi de açan şüpheliler, güvenlik...

DHA YURT - Akaryakıt istasyonundaki silahlı soygun güvenlik kamerasında

BURSA'da, bir akaryakıt istasyonuna elinde silah, yüzünde kar maskesi ile gelen iki hırsız, kasadaki çalışanları darp ederek kasada bulunan 5 bin lira parayı alıp kayıplara karıştı. İstasyonda yaylım ateşi de açan şüpheliler, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. 

Olay, Merkez Nilüfer İlçesi, Kayapa Mahallesi'nde yer alan bir akaryakıt istasyonunda gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, silahlı ve yüzleri kar maskeli kimliği belirsiz iki şüpheli, benzin istasyonuna girerek, ellerindeki silah ile yaylım ateşi açtı. Daha sonra kasada bulunan çalışanlar Hasan T.(54) ile Levent K.'nın (22) yanlarına gelen şüpheliler, kasadaki paraları vermesini söyledi. Kasadaki 5 bin lira nakit parayı alan hırsızlar, Levent K., ile Hasan T.'yi darp etti. Paraları alan iki şüpheli, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. 

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan silahlı soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elleri silahlı kar maskeli 2 şüphelinin markete girdiği, içecek dolaplarına doğru ateş ettiği, daha sonra kasadaki çalışanları darp ettiği ve paraları alarak kaçtıkları görüldü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemede mermi kovanı ve çekirdeğini buldu. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. 


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
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- Olay anı güvenlik kamerası
- Ateş edilen yerlerden görüntüler
- Polis ekiplerinden detaylar
- Akaryakıt istasyonudan görüntüler
- Ekiplerin inceleme yapması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()

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