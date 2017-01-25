DHA YURT - Akaryakıt istasyonunda yiyecek arayan aç tilkiyi elleriyle besledi

Erzurum Çat ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanı yiyecek arayan aç tilkiyi kendi elleriyle besledi.

Erzurum'un Çat ilçesinde aç kalan bir tilki akaryakıt istasyonuna geldi. Tilkinin yiyecek aradığını gören akaryakıt istasyonu çalışanıı tilkinin önüne ekmek koydu. Bir süre bekleyen aç tilki daha sonra konulan ekmeği yemeye başladı. WhatsApp İhbar Hattı'na gönderilen ve akaryakıt istasyonunundaki diğer çalışan tarafından çekilen görüntülerde tilkiye ekmek verilmesi yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Tilkinin görüntüsü

-Önüne ekmek atılması

-Tilkinin yaklaşması

-Tilkinin yemek yemesi

-detaylar

Haber: ERZURUM - İSTANBUL ()