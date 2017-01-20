DHA YURT - Ak Partili Enç, TBMM'deki olayı anlattı: Kendimi savunma içgüdüsüyle hareket ettim

TBMM'de Anayasa değişiklik paketi görüşmeleri sırasında kendisini kürsüye kelepçeleyen Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'ya müdahale ettiği sırada HDP'li kadın milletvekillerine tekme attığı belirtilen Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, asıl kendisinin saldırıya uğradığını ileri sürdü. Enç, "Dördü birden saldırdı ve üzerime çullandı. Kendimi savunma içgüdüsüyle hareket ettim" dedi.

Gökcen Özdoğan Enç, TBMM'de yaşananları ve HDP'li kadın milletvekilleriyle kavgasını muhabirine anlattı, Aylin Nazlıaka ve CHP milletvekili Şafak Pavey ile bir teması olmadığını ileri sürdü. "4 HDP'li kadın milletvekili çevremi sarınca kendimi savundum. Şiddet değil, nefsi müdafaaya girer" diyen Gökcen Özdoğan Enç, "Şafak Pavey'le aramızda 2 metre vardı. Benim bir temasım söz konusu değil. Aylin Nazlıaka'ya kelepçeyi açmasını ve eylemi bitirmesini söyledim. Kendisi Anayasaya geçmeyinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Böyle bir hakkı olmadığını, Meclis kürsüsünün eylem yapma yeri olmadığını söyledim" ifadelerini kullandı. Enç, şunları söyledi: "Aylin Nazlıaka, HDP'li milletvekillerini kendisini koruması için yanına çağırdı. Benim daha önce HDP'li milletvekilleriyle tartışmam vardı. Bunlar kafalarına beni yazmışlar. HDP'li kadın milletvekillerine 'Bu sizin olayınız değil, gidin' dedim. İçlerinde kısa boylu biri bana 'Sen bizim başkanımızla nasıl böyle konuşursun' diyerek beni itti. Dördü birden saldırdı ve üzerime çullandı. Kendimi savunma içgüdüsüyle hareket ettim. Burada bir saldırı değil nefsi müdafa vardır. HDP'li milletvekilleri bana saldırınca mermer merdivenlere düştüm. 'Burası Kandil değil Türkiye Cumhuriyeti'nin Meclisi' diye bağırdım. HDP'lilerin şahsıma yönelik bir saldırısı vardır. Benim sorunum onlarla."

CHP'li milletvekillerinin de kendisine bir saldırısı ya da teması olmadığını anlatan Gökcen Özdoğan Enç, konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi. HDP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını da kaydeden Enç, "10 gün rapor aldım. Karaciğerimde darba bağlı su toplaması var. Sağ kalçam ve belimde ezikler var. Yüzüme yumruk aldım. Daha önce boyun fıtığı ameliyatı olmuştum. Bu olaydan dolayı bugün yine bir operasyon geçireceğim" dedi.

"FETÖ'CÜ DEĞİLİM"

FETÖ/PDY'ye yakınlığıyla bilinen 'Kimse Yok Mu Derneği'ne üye olmasına ilişkin de açıklamada bulunan Gökcen Özdoğüan Enç, "2010 yılındaki referandum öncesinde Melahat Ergüney derneğe üye yapma konusunda bana teklifte bulundu. Ben de üye oldum" dedi.Bu derneğin tek bir toplantısına ve organizasyonlarına katılmadığını söyleyen Enç, SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"17- 25 Aralık operasyonundan sonra dernek üyeliğinden istifa ettim. Bu örgütün ne kadar pis olduğunu bildiğim için, kızımın robotlaşmasını istemediğim için 'Ergenekoncu' olarak tabir edilen İSTEK Koleji'ne verdim. Bank Asya'da hesabım yok. Bir tek hesap bulsunlar hemen milletvekilliğinden istifa ederim. Ben 3 dönem milletvekiliyim. Demokratik ve hukuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlıyım. FETÖ ile hiçbir bağım olmadı."

ENİŞTESİNİN AĞABEYİ FETÖCÜ

Ak Parti Milletvekili Gökcen Özdoğüan Enç, eniştesinin ağabeyinin FETÖ üyesi olduğunu, onun da ABD'de yaşadığını söyledi.

Enç, "Kız kardeşimin eşinin ağabeyi dışında, birinci derece bir tek yakınımın dahi FETÖ ile ilişkisi yoktur. Bana yakıştırılacak en son sıfattır" dedi.

DARBE GİRİŞİMİNİ İLK PROTESTO EDENLERDEN

Ak Parti'den 3 dönem milletvekili seçilen, TBMM'de Bayındırlık, İmar, Turizm komisyonu üyesi olan, aynı zamanda Türkiye- Hindistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürüten Enç, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhuriyet Meydanı'na yürüyenlerin başında yer aldı. 15 Temmuz gecesi Ak Parti önünde toplanan kalabalık, Milletvekili Enç önderliğinde meydana yürüdü.

Enç o gece yaşananları anlatırken, "Yanımda her partiden insanı gördüm. Hatta biri 'tekbir' diye bağırırken, elinde bira şişesiyle yürüyüşe katılan biri 'Allahuekber' diyordu. Böyle bir yapı vardı, ben o zaman bu darbenin başarısız olacağını gördüm. Partide iki saate yakın kaldım ama sanki 10 dakikaymış gibi geldi, bir saat yürümüşüz sanki 5 dakika yürümüşüz gibi hissettim. Dehşet bir geceydi, Allah bir daha böyle acılar bu ülkeye yaşatmasın."

HDP'Lİ VEKİLLE TARTIŞTI

Gökcen Özdoğan Enç, geçen ay TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ile tartışmış, ikili birbirinin üstüne yürümüştü. Erkek milletvekillerinin da katılmasıyla tartışma yumruklaşmaya kadar vardı. Gökcen Özdoğan Enç, o gün yaşananları ise "İsmini anmak istemediğim o kadın milletvekili el kol hareketleri yaptı. 'Beşiktaş'taki patlamanın sebebi iktidardır' dedi. Buna tahammül edemedim. 'Terörü besleyen sizsiniz' dedim ve onun olduğu sıraya doğru yürüdüm ama yürüdüğümü hatırlamıyorum" sözleriyle anlatmıştı.

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () -

NOT : AK PARTİ ANTALYA MİLLETVEKİLİ GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ'İN YAPTIĞI İKİNCİ AÇIKLAMANIN GÖRÜNTÜLERİ ANKARA BÖLÜMÜNE GEÇİLDİ

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