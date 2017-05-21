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DHA YURT - Ak Parti kongresine gidenlerin otobüsü kaza yaptı: 40 yaralı (2)

SÜRÜCÜ DİREKSİYONDA UYUKLAMIŞ AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kingresi'ne İzmir'den katılacak partilileri taşıyan Mehmet Cingöz yönetimindeki 35 ZJG 80 plakalı otobüs, Polatlı merkezde Gazitepe Alt Geçidi'nin aydınlatma direğine...

DHA YURT - Ak Parti kongresine gidenlerin otobüsü kaza yaptı: 40 yaralı (2)

SÜRÜCÜ DİREKSİYONDA UYUKLAMIŞ

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kingresi'ne İzmir'den katılacak partilileri taşıyan Mehmet Cingöz yönetimindeki 35 ZJG 80 plakalı otobüs, Polatlı merkezde Gazitepe Alt Geçidi'nin aydınlatma direğine çarptı. Sürücünün direksiyonda uyuklaması nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada, yaralananlar arasında 18 aylık bir bebek de bulunuyor.

Polatlı Devlet Hastanesi ile Özel Can Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan 1 kişinin ayağının kırıldığı, 6 kişinin 24 saat süreyle hastanede tutulacağı belirtilirken diğerleri öğle saatlerinde taburcu edildi,

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, kazanın ardından Polatlı Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret ederken tedavilerinin sürdüğünü, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Delican, "Kongremize katılmak üzere 45 otobüs olarak yola çıktık. Beydağ İlçe teşkilatımızı taşıyan otobüs Polatlı'da kaza yaptı, ölüm olmaması teselli kaynağımız oldu" dedi.

Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve Ankara İl Sağlık Müdürü Kamil Türkmen, hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongredeki konuşmasında kaza yapan partililerine acil şifalar diledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Metin ÖZDEMİR/POLATLI(Ankara), ()

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