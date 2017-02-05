DHA YURT - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş'tan partililere tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Adapazarı'nda partisinin il danışma toplantısında konuşma sırası kendine gelene kadar salonun büyük bir bölümü boşalınca partililere, "Ben Ankara'dan buraya geliyorsam, ben buradan ayrılmadan salondan ayrılanları kınıyorum. Böyle bir şey olamaz" diyerek tepki gösterdi.

Ak Parti Sakarya İl Başkanlığı'nın Adapazarı Spor Salonu'nda yapılan il danışma meclisi toplantısına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ak Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'yi durdurmak için son 4-5 yılda birçok oyunun oynandığını belirterek, "Son 4-5 yılda Türkiye'yi durdurmak için artık çok yoğun bir saldırı silsilesi başlattılar. Gezi olayları denediler olmadı, 17-25 Aralık, yargı darbesi denediler olmadı, 15 Temmuz'u denediler olmadı. FETÖ ile birlikte PKK, DHKP-C, DAEŞ gibi terör örgütlerinde sahaya yoğun bir şekilde sürdüler yine başaramadılar. En son ekonomik yollarla dengemizi bozmak istediler ama yine de hüsrana uğradılar. Çünkü onlar bütün hesaplarını doğru yapsalar da bu milleti doğru hesaplayamadılar" dedi.

Mustafa Ataş program başladıktan yaklaşık 2 saat sonra konuşma yaptığı sırada salonun büyük bir bölümünün boşaldığını görünce partililere sert çıktı. Partililere salonu boşalttıkları gibi sandıkları da boşaltırlarsa bunun hesabını veremeyeceklerini söyleyen Ataş, "Salonumuzun 4'te 2'si boşalmış vaziyette. Anlıyoruz ki yorgunsunuz. Seçim günü bugün bu salonda olduğunuz gibi olmamanızı diliyorum. Eğer seçim günü sandıklarda da bugün salonun, programın bitmesini beklemeden sandıkları boşaltırsak bugün burada boşalttığımız gibi, bunun hesabını Allah'a da millete de veremeyiz. Ben teşkilatçı bir insanım, ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yetiştirdiği bir insanım. Böyle bir anlayışı red ediyorum" diye konuştu.

Mustafa Ataş salondan ayrılan partililerin buna hakkı olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Genel başkan yardımcısının geldiği bir programda boş bir salonu görmek beni üzmüştür, bunu burada belirtmek istiyorum. Biz teşkilatsak nöbetimizi sonuna kadar tutmaya mecburuz. Hiçbir zaman için teşkilat mensubu buradaki başkan ayrılmadan bu salonu terk edemez. Terk etmeye hakkı yoktur. Bu nasıl bir teşkilatçılıktır? Ben Ankara'dan buraya danışmaya geliyorsam, ben buradan ayrılmadan salondan ayrılanları da kınıyorum. Hangi işiniz vardı buradaki toplantıdan daha önemli? Böyle bir şey olamaz. Bizim cumhurbaşkanımız günde 18 saat çalışırken hayatını bu ülke için, bu millet için feda ederken biz böyle bir teşkilatçılık anlayışına sahip olmamalıyız"

Başbakan Binali Yıldırım, programın bir bölümüne telefondan görüntülü konuşmayla bağlandı. Görüntüsü dev ekrana yansıtılan Başbakan Binali Yıldırım, salondaki partililere referandum sürecini ve daha sonra yaşanacakları anlattı. Sakaryalılardan referandumda 'evet' oyu atmak için söz alan Yıldırım, "Bu süreç sonunda artık 5 yıl seçim konuşulmayacak. Artık kısmetse hükümetin ihtiyacı olan düzenlemeler yapılacak, halkın ihtiyacı olan kanunları yapacak ve hükümette bu kanunlarla çıkaracağı cumhurbaşkanı kararnamesiyle vatandaşa millete verilen sözleri yerine getirecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan görüntüler

-Bakanın konuşması

-Mustafa Ataş'ın konuşması



Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () -

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