DHA YURT - Ahmet Türk'e tahliye kararı (2)

AHMET TÜRK CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Hakkında tahliye kararı verilmesinin ardından Elazığ Kapalı H tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mardin Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk sağlık sorunları nedeniyle bu akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. Cezaevinden çıkan ve yakınları ile Elazığ DBP il teşkilatı üyeleri tarafından karşılanan Türk, cezaevi önünde bekleyen gazetecilere konuştu. Türk, "Tahliye olduk ama sevinçli değiliz Milletvekili arkadaşlarımız, partimizin genel başkanı, belediye başkanlarımız, hele hele aynı koğuşta kaldığımız Fırat Anlı’dan ayrılmak da kolay değil. Umut ederimki ülkede ortak bir akıl oluşur. Bu ülkede artık ortak akılın hareket etmesi gerekir. Sorunları ortak akılla çözmenin dönemidir diye düşünüyorum. Ama sonuç olarak barışın haricinde bir formül düşünemiyorum" dedi.



Sağlığıyla ilgili bir gazetecinin sorusu üzerine Türk, "Sağlık sorunlarım vardı, içeri alınmamızın hukuki bir dayanağı yoktu. İnşallah adalet tecelli eder, tüm arkadaşlarımız serbest kalır" diye karşılık verdi. Ahmet Türk, avukatları ve Mardin'den gelen yakınları ve DBP Elazığ teşkilatı üyeleriyle birlikte cezaevinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Ahmet Türk'ün cezaevinden çıkışı



-Türk'ün karşılanması



-Ahmet Türk'ün konuşması



-Türk ve beraberindekilerin cezaevinden ayrılması



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()