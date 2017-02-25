DHA YURT - Ahirdağ Yedikuyular'daki kızak yarışması renkli görüntü sahne oldu

Ahirdağ Yedikuyular'daki kızak yarışması renkli görüntü sahne oldu

Ahirdağ Yedikuyular'daki 'beyaz örtü'nün havadan görüntüsü

Kahramanmaraş'taki 1. Geleneksel Kızak Yarışmaları Türkiye Şampiyonası Ahirdağ Yedikuyular bölgesinde yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan kızak yarışmasında dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi. Vatandaşların kar üzerinde güreş tutmaları da diğer vatandaşlar tarafından ilgi ile izlenirken, aynı zamanda okçuluk yarışları da ilgi odağı oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 1. Geleneksel Kızak Yarışmaları Türkiye Şampiyonası Ahirdağ Yedikuyular Bölgesinde yapıldı. Bu yıl Kahramanmaraş’ta ilk defa gerçekleştirilen Geleneksel Kızak Yarışmalarına 10 ilden 58 spor kulübünden 120 sporcu mücadele etti.

Ahirdağı Yedikuyular Bölgesinde gerçekleştirilen Geleneksel Kızak Yarışmalarına ilişkin görüşlerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Kahramanmaraş’ımızın Yedikuyular Bölgesi kış turizmi için oldukça elverişli bir bölge ve aynı zamanda kış piknik alanı olabilecek bir bölge. Biz bu bölgede Kayak Merkezi yapacağız. Burada kamulaştırma çalışmaları yoğun bir süreç aldı. Bu çalışmaları bitirdik. Projemiz de tamamlandı ve inşallah Nisan ayında başlamayı düşünüyoruz. Burası çok önemli bir bölge ve sadece Kahramanmaraş için değil civar illerimiz için de önemli bir bölge. Bu bölgemizin Kış Sporları Merkezi haline gelecek. Çok yoğun kar alan bir bölge ve şu anda bile 2,5-3 metre kar var. Burası Kahramanmaraş’ımızın marka değerini artıracak ve cazibe merkezi haline gelmesinde önemli bir rol oynayacak" diye konuştu.

Vatandaşların kar üzerinde güreş tutmaları da diğer vatandaşlar tarafından ilgi ile izlenirken, aynı zamanda okçuluk yarışları da ilgi odağı oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen organizasyonda, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü de çay ve çorba ikramında bulundu.

Atlı Kızak yarışmalarında Şengel Atlıspor’dan Ali Aksakallı birinci olurken, ikinciliği Erzurum Kombine Gençlik Kulübü’nden Yusuf Özdemir, üçüncülüğü de Şahdadaş Atlıspor Kulübü’nden Hatem Yıldırım elde etti. Kahramanmaraş’tan yarışmalara katılan yarışmacılar arasında ise Hartlap Ali Doğan Spor Kulübü’nden Özkan Eşin 1., Kahramanmaraş Binicilik Spor Kulübü’nden Cengiz Özer 2. ve Hartlap Ali Doğan Kulübü’nden Ahmet Aytemiz 3. Oldu. Geleneksel Erzurum Kızak Yarışlarında da sıralama Şengel Atlı Spor Kulübü, Dadaş Köyü Spor Kulübü ve Şah Dadaş Spor Kulübü şeklinde gerçekleşti. Dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.

Görüntü Dökümü

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-Ahirdağ Yedikuyular bölgesinin havadan görüntüsü

-kızak yarışlarının yapıldığı alandan görüntü

-kızak yarışlarından detay görüntüler

-kızak yarışlarını izleyen vatandaşlardan görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ ()

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