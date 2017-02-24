DHA YURT - Ağrılı işadamı 165 kadını umreye gönderdi

İSTANBUL'da yaşayan ve iki yıl önce geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Ağrılı işadamı 33 yaşındaki Adem Kılıç, hasta yatağında verdiği söze yerine getirmek için 165 kadını Umreye gönderdi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde belediyede önceki gün düzenlenen törene, Kaymakam Recep Öztürk, Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, İstanbul'da müteahhitlik yapan işadamı Adem Kılıç ve Umreye giden kadınlar ile yakınları katıldı. Umre hayali gerçekleşen kadınlar törende işadamı Adem Kılıç'a teşekkür etti. Eleşkirt'ten 145 kadın 3 otobüsle Erzurum'a gönderildi. Kadınlar Erzurum'dan uçakla Umreye uğurlandı. Kılıç, ayrıca İstanbul'da oturan 20 kadını da İstanbul üzeri kutsal topraklara gönderdiğini belirtti. Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, uğurlama töreninde işadamı Kılıç'a "Çok hayırlı bir hizmet yaptınız. İlçe halkı adına size teşekkür ediyorum" dedi.

İşadamı Adem Kılıç ise 2015 yılının Nisan ayında çok ağır bir trafik kazası geçirdiğini hatırlattı. Kazada vücudunun yüzde 75'inin yandığına dikkati çeken Kılıç, ölümden döndüğünü belirterek şunları söyledi: "Acıbadem Üniversitesi yoğun bakım ünitesinde 4 ay yattım. Yaklaşık 200 saat süren 40 ameliyat geçirdim. Tam 192 gün sonra hayata tutundum ve doktorların ifadesine göre, bir mucizeyi gerçekleştirdim. O zaman kendi kendime söz verdim. Eğer iyileşir ayağa kalkarsam, doğduğum topraklardaki kadınları Umre'ye götürmeye. Bu gün işte bu sözümü yerine getirmenin mutluluk ve sevincini yaşıyorum. Değerli anneler, bacılar, hepinizin huzurunda Allah'a binlerce şükrediyorum. Bana sizlerin dualarını almayı nasip eyledi. Yaşları 55 il 65 arasında değişen 300 kadın Umre'ye gitmek için başvurdu. İlk seferde 165 kadını 14 günlük Umre'ye gönderdim. Tüm masraflarını ben karşılıyorum. Seneye de bu yıl gidemeyenleri göndereceğim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Umreye gönderilen kadınlar

-Adem Kılıç'ın konuşması

Haber-Kamera: Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT, (Ağrı) ()

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