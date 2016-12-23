DHA YURT - Ağrı'da teröre lanet mitingi

AĞRI'da Cuma namazı sonrası bir araya gelen yaklaşık 5 bin kişi, ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyerek, terörü lanetledi. Sıfırın altında 15 derecede yapılan mitinge HDP dışındaki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Merkez cami önünde toplanan kalabalığa Vali Musa Işın, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Müftü İbrahim Gemici'nin de katıldığı yürüyüş 1 kilometre uzaklıktki Abide Alanında son buldu. Burada Kuran-ı Kerim'in okunması ardından sivil toplum kuruluşları adına hazırlanan ortak bildiri okundu. Vali Musa Işın burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sizler kahraman bir halksınız. Bunu 15 temmuzda gösterdiniz, Bu günde gösteriyorsunuz, sizi tebrik ediyorum. Sizin gayretiniz ve kahramanlığınızla biz ne kadar öğünsek azdır. Bütün Türkiye bilsin ki Ağrı halkı vatanına ve milletine aşık bir halktır. Bugün bunu burada gösteriyorsunuz. Buradan ilan ediyoruz. Biz bayrağımızı ölümümüz pahasına indirtmeyeceğiz. Ölürüz ezanımızı susturtmayacağız, ölürüz vatanımızı çiğnetmeyeceğiz, ölürüz vatanımızı böldürtmeyeceğiz, ölürüz Devletimizi böltürtmeyeceğiz, ölürüz Suriye olmayacağız, ölürüz kardeşliğimizi bozdurtmayacağız. Ölürüz birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. PKK nın gözünü kan bürümüştür, 32 yıldır kandan beslenmektedir. 32 yıldır Türkleri ve Kürtleri öldürmektedir. 32 yıldır bu topraklara nifak tohumları ekmektedir. Bu topraklarda yaşayan 80 milyon insan bu oyuna gelmemiştir. Bu Millet birliğini ve beraberliğini muhafaza etmektedir, etmeyede devam edecektir. Şeytan ne kadar Müslümansa PKK ve başındakilerde o kadar Kürttür."

Grup daha sonra sessizce dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cumhuriyet caddesinde kalabalığın toplanması ve slogan atılması

-Yaşar Kemal caddesinde yürüyüş

-Abide alanında toplanma

-Vali Musa Işının konuşmaası

Haber-Kamera: Servet ARSLAN / AĞRI, ()

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