DHA YURT - Ağrı'da sebze pazarının çatısı kardan çöktü (2)

AĞRI kent merkezinde, 6 bin metrekare kapalı alana sahip Sebze Pazarı'nın çatısının bir bölümü, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü. Vali Musa Işın, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini, 1 kişinin hafif yaralı olarak çıkarıldığını bildirdi. Enkaz altında kaldığı sanılan 2 kişiye ulaşılma çalışması ise sürdürülüyor.

Olay bugün saat 15.45'te Murat Mahallesi, Eski Van Caddesi üzerinde bulunan 6 bin metrekarelik Sebze Pazarı'nda yaklaşık 200-300 metrekarelik bölümde çökme meydana geldi. 1 metreden fazla karın biriktiği sebze pazarının çatısından sesler gelmeye başladı. Her gün açık olan pazar yerindeki esnaf bunun üzerine "Kaçın" diyerek bölgedekilerin uzaklaşmasını sağladı. Üzerinde bulunan kar ve buzu taşıyamayan çatı, büyük bir gürültüyle çöktü. Vatandaşların AFAD ve Belediye ekiplerinin hemen müdahale ettiği olayda bir kişi hafif yaralı olarak çıkarıldı. Vali Musa Işın, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini, 1 kişinin hafif yaralı olarak çıkarıldığını bildirdi.

Görgü tanıkları, "Çatıdan sesler gelmeye başlayınca 'Kaçın' diye bağırdık. O sırada bir karı- koca alışveriş yapıyordu. Kaçtılar mı kaçamadılar mı bilemiyoruz. Eğer onlar kaçamamışsa enkaz altında olabilirler" dedi. Ekiplerin bölgedeki enkazı kaldırma çalışması devam ediyor.

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Haber: Servet ARSLAN/ AĞRI, ()-