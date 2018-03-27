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DHA YURT - Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü/EK 

ŞEHİDİN CENAZESİ GETİRİLDİ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın (29) naaşı askeri uçakla Afyonkarahisar'a getirildi. Şehidin...

DHA YURT - Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü/EK 

ŞEHİDİN CENAZESİ GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın (29) naaşı askeri uçakla Afyonkarahisar'a getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda uçaktan indirildi. Şehidin cenazesini babası Ali, annesi Şifa ve eşi Yasemin Imış havalimanında karşıladı. Daha sonra şehidin ailesi Şuhut Belediye Başkanı Ak Partili Recep Bozkurt'un makam aracıyla havalimanından eve geldi. Şehidin babası taziyeleri kabul ederken, annesi ve eşi fenalık geçirdi. Annesine sağlık ekipleri müdahale etti. Çocuklarına sarılıp gözyaşı döken şehidin eşi Yasemin Imış'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Şehidin bugün öğle vakti düzenlenecek törenin ardından memleketi Şuhut'ta toprağa verileceği belirtildi.
AFRİN'E GİDİNCE AİLESİNİ ŞUHUT'A GÖNDERDİ
Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın yaklaşık 6 yıldır TSK bünyesinde görev yaptığı öğrenildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli şehidin Zeytin Dalı Harekatı'na katılmasının ardından eşi Yasemin, çocukları 6 yaşındaki Kayra ile 4 aylık Zümra'yı Şuhut'ta belediyede işçi olarak çalışan babası Ali Imış ile annesi Şifa Imış'ın yanına gönderdiği belirtildi. Ailenin 3 çocuğundan büyüğü olan şehit İbrahim Imış'ın kardeşi Aykut'un Kocaeli'de vatani görevini yaptığı, küçük kardeşi 12 yaşındaki Arda'nın ise eğitimine devam ettiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Şehidin evinde dua edilmesi
- Şehidin ailesinin eve gelişi
- Babanın taziyeleri kabul etmesi
- Anne ve eşinin ağlaması
- Şehidin eşinin çocuklarını kucağına alıp sevmesi
- Şehit annesinin ağlaması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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