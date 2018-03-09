DHA YURT AFRİN’İN MERYEMEYN KÖYÜNE HAVA BOMBARDIMANI

'ZEYTİN Dalı Harekatı' kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) teröristlerden arındırmak için operasyon başlattığı Afrin’in Meryemeyn köyündeki terör hedeflerine savaş uçaklarıyla hava bombardımanı düzenlendi.

TSK birlikleri ve ÖSO güçlerinin ilerleyişini sürdürdüğü Afrin’in kuzeyindeki Meryemeyn köyüne yönelik operasyon başlatıldı. Yıllardır terör örgütünün kontrolünde olan, bölgedeki en büyük yerleşim alanlarından Meryemeyn’in çevresindeki köyler, TSK ve ÖSO operasyonuyla tek tek alındı. Dünden bu yana sürdürülen operasyonlarda Meryemeyn’in çevresindeki Surayil, Kaçkader, Hayimli ve Melkiye köylerinde kontrolü ele geçiren TSK ve ÖSO, öğleden sonra da çatışmaların ardından Kafermez köyünü ele geçirdi.

MERYEMEYN’E HAVA BOMBARDIMANI

Meryemeyn köyü sınırında bulunan ve dün ele geçirilen Mezra köyünde, öğleden sonra konuşlanan ÖSO güçleri harekete geçti. ÖSO'nun hareketlenmesiyle Meryemeyn bölgesindeki teröristler, Mezra köyüne havan ve roketlerle saldırdı. Art arda atılan roket ve havanlar, boş alanlara düşerek, patladı. Bu gelişmenin ardından Türk savaş uçaklarıyla Meryemeyn’deki teröristlerin mevzi, barınak ve toplanma alanları, aralıklarla havadan bombalanarak, imha edildi.

Hava bombardımanı sonrası ÖSO güçleri de Meryemeyn bölgesindeki teröristleri ağır silahlarla ateş altına aldı. ÖSO güçlerinin ilerleyişini sürdürdüğü Afrin kırsalındaki Meryemeyn köyüne yönelik operasyon devam ediyor.

Hasan KIRMIZITAŞ-SURİYE/DPA

=======================================================