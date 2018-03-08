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Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

DHA YURT - AFRİN YOLUNDA 3 KÖYDE KONTROL SAĞLANDI

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin merkeze doğru ilerleyiş devam ediyor. Afrin yolunda; Mazrea, Maariski ve Kifirmis köyleri de terörist unsurlardan temizlendi. Kurtarılan köylerdeki siviller güvenlik altına alındı.  Halen...

DHA YURT - AFRİN YOLUNDA 3 KÖYDE KONTROL SAĞLANDI

TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin merkeze doğru ilerleyiş devam ediyor. Afrin yolunda; Mazrea, Maariski ve Kifirmis köyleri de terörist unsurlardan temizlendi. Kurtarılan köylerdeki siviller güvenlik altına alındı. 
Halen Kadı Köyü'nde ÖSO kuvvetlerinin, terörist gruplarla arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. TSK da havadan ve karadan terörist mevzilerinin vururken, ÖSO birlikleri Afrin istikametine doğru yol açıyor.

Kurtarılan köylerdeki sivillere gıda yardımına başlandı. Teröristlerden arındırılan köylerdeki, Arap, Türk ve Kürt kökenli siviller büyük sevinç yaşadı. Halk günlük yaşamına hızla dönmeye başladı.
Yollardaki çok sayıda el yapımı bombalı tuzaklar da kontrol altına alındı. Son köy Mazrea'dan Afrin' e yaklaşık 5 kilometre kaldığı bildiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Barikatların açılarak tuzakların imha edilmesi
- Yiyecek dağıtılması
- muhabirinin anonsu
- Genel ve detay

Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ / SURİYE ()

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