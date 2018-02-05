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DHA YURT - Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ'ın cenazesi Giresun'da /EK

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AKTAĞ, TOPRAĞA VERİLDİ Şehit Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ordu-Giresun Havalimanı’ndan alınarak konvoy eşliğinde Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Avutmuş Cami önüne getirildi....

DHA YURT - Afrin şehidi Uzman Çavuş Aktağ'ın cenazesi Giresun'da /EK

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ AKTAĞ, TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ordu-Giresun Havalimanı’ndan alınarak konvoy eşliğinde Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Avutmuş Cami önüne getirildi. Şehidin babası Mehmet, annesi Tülay, eşi Nuray Aktağ ve yakınları tabuta sarılarak göz döktü. Şehit Aktağ'ın tabutu başında ağlayan oğlu 4 yaşındaki Muhammed Enes’de yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Avutmuş Camiinde ikinci vakti kılınan cenaze namazına şehidin yakınlarının yanı sıra, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları,Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Giresun Belediye Başkan Vekili Hayati Tökez, İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile yaklaşık 4 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Ufuk Aktağ, Avutmuş mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Cenaze detayları
-Ailenin tabuta sarılması
-Cenaze namazının kılınması
-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,() 

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