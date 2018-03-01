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DHA YURT - Afrin şehidi Astsubay Palancı’nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın (28) şehadet haberi, İzmir’in Gaziemir ilçesindeki baba...

DHA YURT - Afrin şehidi Astsubay Palancı’nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın (28) şehadet haberi, İzmir’in Gaziemir ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin acılı haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında bugün öğlen saatlerinde Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile PYD/YPG'li teröristler arasında çıkan şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın şehadet haberi, Gazikent Mahallesi Palmiye Apartmanı’ndaki baba ocağına ulaştı. Aileye şehadet haberini İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez ve askeri yetkiler, sağlık personeli eşliğinde iletti. 

Oğullarının şehit olduğu haberini alan emekli polis memuru baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı büyük üzüntü yaşadı. Şehit baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziye ziyaretine geldi.

Mardin’in Artuklu ilçesine kayıtlı olan Uğur Palancı’nın üç erkek kardeşin ortancısı ve bekar olduğu öğrenildi.

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Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, ()

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