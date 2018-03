DHA YURT; AFRİN KUŞATMA ALTINDA

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında Afrin'in etrafındaki köylerin kontrolünü ele geçirip, kuşatılan ilçe merkezine ilerleyişini sürdürüyor.

Azez ile Afrin arasındaki 14 kilometrelik mesafe üzerinde bulunan tüm köylere yönelik operasyonlar sürdürülürken, çok sayıda köy yoğun çatışmalarla terör örgütlerinden arındırıldı. Keffercenne'den Meryemin'e giden yollar üzerinde bulunan Maaresti, Mezrea, Meryemeyn, Ebin, Zirat ve en önemlisi hala PKK ve rejim güçlerinin elinde bulunan Dercimel nahiyesine kadar bölgedeki tüm köylerin büyük bölümü ele geçirildi. Telrifat, Ayn Dakne, Maranes, Minnag Havalimanını hala kontrolünde bulunduran ve büyük operasyonların başlamasının an meselesi olduğu bu bölgeden Afrin'e, aynı zaman da da Fırat'ın doğusundan Telrifat üzerinden Afrin'e yığınak yapmayı sürdüren teröristlerin kullandıkları bu yolların kontrolünün de ele geçirilmesi an meselesi.

Keffercenne'den Dercimel kasabasına kadar olan yol üzerinde henüz alanmayan bir kaç köyün de ele geçirilmesi ile birlikte 10 bin nüfuslu Dercimel kabasına yönelik operasyon başlayacak. Dercimel'in ele geçirilmesi büyük önem taşıyor, çünkü teröristler Fırat'ın doğusundan, Telrifat üzerinden Dercimel'e ulaşıyorlar ve buradan da Ahlam dağı üzerinden Afrin'e yığınak yapıyorlar.

AFRİN GÖRÜNDÜ

Kefermis köyü yüksek bir tepenin üzerinde bulunurken, karşı dağların eteğindeki Afrin açıkça görülüyor. Kefermis köyünden sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan Afrin merkezine yönelik kuşatma harekatı, Cinderes tarafından da sürüyor. Raco belde merkezinin ele geçirilmesi ve ardından Raco'dan Afrin'e giden ana yollar üzerindeki köylere yönelik operasyonlar da kısa bir süre içerisinde başlayacağı belirtildi. Böylece hem Cinderes, hem de Raco tarafından aynı anda Afrin'e yönelik operasyonlar hız kazanacak.

ZORLA GÖÇ ETTİRİLEN KÖYLÜLER YENİDEN EVLERİNE DÖNMEYE BAŞLADILAR

'Zeytin Halı Harekâtı'nın başlaması ile birlikte özellikle Türkiye sınırı boyunca uzanan bölgelerdeki köylerden, kasabalardan çok sayıda Arap ve kendilerine destek vermeyen Kürt ailelerin zorla Afrin'e ve Afrin'i çevreleyen yerleşim merkezlerine göç ettirildikleri ifade edildi. Kefermis kasabasına giren ÖSO güçleri, köyün ele geçirilmesinin ardından annelerine, babalarına ve ailelerine kavuşmanın sevincini yaşadı. ÖSO'nun köyü ele geçirmesinin ardından hemen traktörlere eşyalarını yükleyen bazı aileler, evlerine dönme sevinciyle hareket ettikleri görüldü. Köylülerin teröristlerden kurtuldukları için büyük sevinç yaşayan Suriyeliler, ÖSO güçlerine çay, kahve ve yemek ikramında bulundu.

AFRİN MERKEZ İÇİN GERİ SAYIN BAŞLADI

Afrin'i çevreleyen tüm köyler gerek Türkiye, gerekse Azez bölgesinde olsun TSK ve ÖSO güçlerinin kontrolüne girmeye devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde Azez merkeze yönelik operasyonların başlaması için büyük hazırlıklar sürüyor. Bölgenin her yerinden binlerce ÖSO mensubu, Afrin'i çevreleyen tepelerde konuşlandıkları görüldü. TSK komando birlikleri de Afrin ve çevresindeki terör mevzilerini havadan, karadan vurmayı sürdürüyor.

İrfan SAPMAZ/ SURİYE, ()