DHA YURT - Afrin kırsalında çatışma; 5 şehit, 7 yaralı (2)

TSK: 5 ŞEHİT, 7 YARALI

Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Haber: Mücahit YOLCU / Hatay - ()