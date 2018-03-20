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DHA YURT - Afrin'de teröristler için hazırlanan kitaplardaki ilginç detay : 'Sasani İmparatorluğu'

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde teröristlerin önceden kullandığı binalarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Türk askerlerinin tarafından yapılan aramalarda; teröristlere eğitim verildiği...

DHA YURT - Afrin'de teröristler için hazırlanan kitaplardaki ilginç detay : 'Sasani İmparatorluğu'


ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde teröristlerin önceden kullandığı binalarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Türk askerlerinin tarafından yapılan aramalarda; teröristlere eğitim verildiği tespit edilen bir binada örgüte ait çok sayıda kitap ve sözde kanton yönetiminde yer alacak kişiler için hazırlanan kimlik kartları  bulundu. Sasani İmparotorluğu'nun kitaplarda yer alması ise dikkat çekti. 
BİNALAR DİDİK DİDİK ARANIYOR 
Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından Türk askerleri, teröristlerin önceden kullandığı binalarda el yapımı patlayıcı ve mayınlarını imha etme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere eğitim verildiği bir bina tespit edildi. Yapılan aramalarda binaya yerleştirilen el yapımı patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edildi.  El yapımı patlayıcıların imha edilmesinin ardından bina içerisinde yapılan aramalarda teröristler için hazırlanan kitap ve sözde kanton yönetiminde yer alacak kişiler için hazırlanan kimlik kartları  bulundu.
KİTAPLARDA SASANİ İMPARATORLUĞU 
Teröristlerin okuması için hazırlanan kitapların içeriğinde Sasani İmparatorluğu'nun tarihini anlatan bilgilerin bulunması dikkat çekti. 
SÖZDE KANTON YÖNETİMİNDE YER ALAN KİŞİLER İÇİN KİMLİK KARTI
Binada yapılan aramalarda ele geçen bir başka belgenin ise sözde kanton yönetimin yönetiminde yer alan kişiler için hazırlanan kimlik kartları olduğu öğrenildi. Sözde yönetimde yer alacak kişilerinin kimlik bilgilerinin yer aldığı kartlar güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Görüntü Dökümü
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-FOTOĞRAFLI 

Haber: İrfan SAPMAZ / (AFRİN) Suriye, ()  - 
 

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