DHA YURT - Afrin'de el yapımı patlayıcılar imha ediliyor 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin Cinderes'te teröristlerin zeytinlik alana önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı imha edildi.
Görüntü Dökümü
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El yapımı patlayıcının imha edilme anı
Haber: ()
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin Cinderes'te teröristlerin zeytinlik alana önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı imha edildi. Görüntü Dökümü ----------------- El yapımı patlayıcının imha edilme anı Haber: () =========================
26 Mart 2018 Pazartesi 18:23
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin Cinderes'te teröristlerin zeytinlik alana önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı imha edildi.
Görüntü Dökümü
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El yapımı patlayıcının imha edilme anı
Haber: ()
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