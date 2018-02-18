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DHA YURT - Afrin'de 2 köy daha özgürleştirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin’in Racco beldesi bölgesindeki 2 köyü daha terör örgütü PKK/PYD’den kurtararak özgürleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı...

DHA YURT - Afrin'de 2 köy daha özgürleştirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin’in Racco beldesi bölgesindeki 2 köyü daha terör örgütü PKK/PYD’den kurtararak özgürleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalındaki 60’ın üzerinde köy ve stratejik nokta terör örgütü PKK/PYD’den arındırıldı. Teröristlerden kurtarılan köylerde kontrolü Özgür Suriye Ordusu unsurları sağlarken, TSK güçleri ise teröristlerin denetimindeki bölgelere ilerleyişini sürdürüyor. Öğleden sonra da çatışmaların ardından Afrin’in Racco Beldesine bağlı Hacıkanlı ve Derviş Obası köyleri PKK/PYD’den alındı. Teröristlerden arındırılan iki köyde olası tuzaklanmış patlayıcı imhasına başlanırken, TSK ve ÖSO güçlerinin ilerleyişi devam ediyor.


Haber:Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), ()

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