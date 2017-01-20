DHA YURT - Adliyedeki hain saldırıyı önleyen kahraman polisin çocuklarına onur belgesi

Adliyedeki hain saldırıyı önleyen kahraman polisin çocuklarına onur belgesi

O Türkiye'yi onurlandı, çocukları da onu

İZMİR Adliyesi'ne yönelik düzenlenen hain terör saldırısını canı pahasına önleyip şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in çocukları Nisa Nur Sekin, Burak Tolunay Sekin ve Zeynep Dila Sekin'e, babalarının ismini taşıyan okulda karneleri ile onur belgeleri verildi. Şehit polisin çocuklarına karneleri ile hediyelerini veren İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Babaları Türkiye'yi onurlandırdı, çocukları da onu onurlandırdı" dedi.

Geçen 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'ne olarak bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldırısında, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit oldu. İki terörist de öldürülüp, etkisiz hale getirildi. Fethi Sekin kahramanca davranışıyla canı pahasına, çok daha büyük bir saldırı olmasını önledi. Saldırıdan sonra şehit polis memuru Fethi Sekin'in ismi Bayraklı ilçesindeki da evinin yakınındaki okula verildi. 2016 - 2017 eğitim yılında ilk dönemin sona erdiği gün, şehit polisin çocukları da unutulmadı. Şehit polis Sekin'in çocukları Mustafa Taşdemir İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nisa Nur Sekin, Osman Çınar Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Burak Tolunay Sekin ile Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrenci Zeynep Dila Sekin için, babaları Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in ismini taşıyan okulda karne töreni düzenlendi.

KARNE VE HEDİYELERİ VALİ VERDİ

Tören için okula gelen Vali Erol Ayyıldız, ilk olarak ziyaret ettiği, birinci sınıf öğrencilerine karneleri ile hediyelerini verdi. Erol Ayyıldız, zaman zaman da çocukların sıralarında yanlarına oturup, onlarla kısa süreli sohbetler etti. Erol Ayyıldız, daha sonra Fethi Sekin'in eşi Raiba Sekin'in de hazır bulunduğu törende, Nisa Nur Sekin, Burak Tolunay Sekin, Zeynep Dila Sekin'e karneleri ile başarılarından dolayı onur belgelerini verdi. Erol Ayyıldız ile beraberindeki yöneticiler, şehit polisin ailesiyle, öğretmenler odasında sohbet etti. Öğretmenler Odası'nda eşi için yapılmış köşeyi dikkatle inceleyen ve hüzünlendiği gözlenen Rabia Sekin, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayıp, konuşmak istemediğini ifade etti. Aile tören sonrasında okuldan ayrıldı.

KARNE BİLGİSİNİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ VERDİ

Tören sonrasında açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir genelinde 688 bin 690 öğrencinin karne aldığını, bunlardan 56 bin 506'sına ilk kez karne verildiğini ifade etti. Fethi Sekin'in çocuklarının kendilerine emanet olduğunu, eğitimleriyle yakından ilgileneceklerini söyleyen Ömer Yahşi, il genelinde karne dağıtımında bir olumsuzluk olmadığını belirtti.

GÖÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Karne dağıtımından görüntü.

- Fethi Sekin'in ailesinin görüntüsü.

- Fethi Sekin'in çocuklarına karnelerinin verilmesinden görüntü.

- Milli Eğitim müdürünün açıklamalarından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()