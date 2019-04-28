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DHA YURT - Adıyaman’daki kazada bebek öldü, 5 kişi yaralandı

ADIYAMAN’da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Abuzer Yeşilyurt isimli bir yaşındaki bebek öldü, 5 kişi ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan-Malatya karayolunun 15’inci kilometresinde meydana...

DHA YURT - Adıyaman’daki kazada bebek öldü, 5 kişi yaralandı

ADIYAMAN’da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Abuzer Yeşilyurt isimli bir yaşındaki bebek öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan-Malatya karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İbrahim Şeker yönetimindeki 34 AYY 251 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Yeşilyurt’un kullandığı 02 AN 019 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Abuzer Yeşilyurt, Gülşah Yeşilyurt, Fatih Teke ve Sadiye Demirci yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarıp ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan 1 yaşındaki Abuzer Yeşilyurt isimli bebek doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını üzen Abuzer bebeğin annesi Gülşah Yeşilyurt’un hayati tehlikesinin ise sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Acilden genel görüntü
-Yaralıların hastaneye getirilişi
-Yaralıların ambulanstan indirilişi
-Yaralıların acil servise götürülüşü
-Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,()

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