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DHA YURT - ADIYAMAN'DA YÜKSEK GERİLİM HATTINA TEMAS EDEN ÇATI USTASI ÖLDÜ

ADIYAMAN'da, inşaatın çatısında çalışırken yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası Abdurrahman Genç, hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde merkeze Büyükkavaklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, inşası devam eden...

DHA YURT - ADIYAMAN'DA YÜKSEK GERİLİM HATTINA TEMAS EDEN ÇATI USTASI ÖLDÜ

ADIYAMAN'da, inşaatın çatısında çalışırken yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası Abdurrahman Genç, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze Büyükkavaklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, inşası devam eden bağ evinin çatı kısmında çalışan Abdurrahman Genç, yakın mesafeden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılarak yere yığılan Genç'i gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran Genç'e uzun süre kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ekiplerin tüm çabasına rağmen Abdurrahman Genç, yaşamını yitirdi. Genç'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Çatıda kalp masajı yapılması
- İtfaiye ve sağlık ekipleri
- Detaylar

Haber: Mahir ALAN - Kamera: ADIYAMAN, ()

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