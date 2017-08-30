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DHA YURT - Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Adıyaman Valiliği, PKK'lı teröristlerin, el yapımı patlayıcıyla askeri araca yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: "Adıyaman-Çelikhan yolu Ormaniçi ve Palanlı...

DHA YURT - Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama (3)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Adıyaman Valiliği, PKK'lı teröristlerin, el yapımı patlayıcıyla askeri araca yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Adıyaman-Çelikhan yolu Ormaniçi ve Palanlı Köyü mevkiinde yol kenarına yeni döşendiği anlaşılan ve el yapımı olduğu değerlendirilen patlayıcı, zırhlı aracın geçtiği esnada bölücü terör örgütü PKK/PYD mensupları tarafından uzaktan kumanda ile patlatıldı. Olayda herhangi can kaybı ve hasar meydana gelmemiştir. Teröristlerin yakalanması için güvenlik kuvvetlerimizce geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

Haber: Mahir ALAN / Adıyaman, ()

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