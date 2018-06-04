7 KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sınırın sıfır noktasında PKK'lıların tanksavarlı saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Koç'un yaklaşık 5 yıldır askeriyede görev yaptığı belirtildi. Şehit Koç’un bekar ve 7 kardeşin en büyü olduğu öğrenildi. Doğu görevinin bitmesine 4 ay kala şehit düştüğü aktarılan Uzman Çavuş Muhammet Koç'un, son olarak bir ay önce izinli olarak baba evine geldiği bildirildi. Şehidin cenazesi, yarın memleketi Adana'da toprağa verilecek.

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Haber: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()