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DHA YURT - Adana'daki okullarda son 2 derse 'sağanak' iptali

  ADANA Valiliği'nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi. Okul yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken...

DHA YURT - Adana'daki okullarda son 2 derse 'sağanak' iptali

 
ADANA Valiliği'nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi. Okul yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almasını istedi.
Valilikten şiddetli yağış nedeniyle yapılan açıklama ise şöyle; "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda  bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera: Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, ()- 

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